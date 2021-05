Maryla Rodowicz skarży się na bóle. Czeka ją zabieg

Faktycznie, terapię prądem zastosowano po raz pierwszy w pierwszej połowie XIX wieku, jednak metoda ta z powodzeniem jest stosowana we współczesnej fizjoterapii. Co więcej, elektroterapia jest zazwyczaj dość przyjemna i stosuje się ją, by zmniejszyć dolegliwości bólowe, złagodzić stan zapalny, zmniejszyć obrzęki czy miejscowo ukrwić tkanki w celu ich szybszej regeneracji.