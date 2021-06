Marzena Sienkiewicz odpowiada Agnieszce Kaczorowskiej. "Kiedyś chciałam być ładniejsza, bo tak mnie hejtowano"

"A nie tej wykreowanej przez stylistki i czarodziejki od make-upu. Ja już mam przesrane - ocenianie mnie weszło mi w głowę. Nie przeszło mi do dzisiaj. Ale już mam z tym większy luz. Instagram ryje banię. Gazety ryją banię. Ja wiedząc co i jak - patrząc na piękną panią na okładce gazety- wyretuszowaną do granic możliwości myślę sobie "Ja pier…, ona taka ładna i bez zmarszczek"… to co myślą dziewczyny kilkunastoletnie...?" – zastanawia się była pogodynka.