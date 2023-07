Marzena Trybała nie chciała rozebrać się w filmie. Odmówiła Wajdzie

Marzena Trybała przez lata była nazywana "seksbombą" czy "demonem seksu". W rozmowie z Plejadą odniosła się do tych określeń. - Oczywiście, że komplementy. Zwłaszcza "demon seksu" (śmiech) - zażartowała. Dodała jednak, że "jeśli młoda aktorka ma ambicje, pragnie być postrzegana przez pryzmat swoich ewentualnych umiejętności i doceniana za to, co wniosła do roli, a nie za swoje warunki fizyczne, to może traktować takie słowa jako co najwyżej wartość dodaną".