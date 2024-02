Podgrzej atmosferę w sypialni. Seksuolog zdradza sposób

Wiele kobiet i mężczyzn ma fantazje seksualne, w których występuje tzw. "świntuszenie", czyli zachęcanie partnera lub partnerki do mówienia sprośnych słów i zwrotów. Ma to wzbudzić większe podniecenie przed lub w trakcie stosunku. Chociaż przeważa ilość respondentów, którzy chcieliby usłyszeć "dirty talk", to nie każdy potrafi poprawnie go użyć.