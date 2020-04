Maseczki ochronne. Lekarka Ewa Stawiarska apeluje: "Nie zakładajcie maseczek dzieciom poniżej 2. roku życia!"

Lekarka Ewa Stawiarska, zaapelowała do rodziców, by nie zakładali maseczek ochronnych dzieciom poniżej 2. roku życia. Jak tłumaczy, może się to skończyć tragicznie.

Lekarka mówi o zakładaniu maseczek małym dzieciom (Getty Images)