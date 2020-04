Maseczki ochronne. Syn Toma Hanksa radzi, jak zrobić maseczkę w domu, bez szycia

Maska, szal lub chustka – wszystko, czym można się zasłonić, od teraz jest naszym społecznym obowiązkiem. Już wcześniej wielu z nas zakładało coś na twarz asekuracyjnie. Podobnie do sprawy podszedł Colin Hanks. Trudno się dziwić, jego ojciec i macocha dopiero co przeszli koronawirusa. 42-latek przyznał właśnie, że eksperymentował ostatnio z chustkami, które miały pełnić rolę maseczek. I podzielił się swoimi spostrzeżeniami na Instagramie.

Maseczki ochronne – syn Toma Hanksa pokazuje, jak je zrobić z chustki

"Po pierwsze, pewnie część z was zauważyła, że kiedy założycie elastyczne wiązania za uszy, to te zaczynają nieco ciągnąć. Wiem, jak to naprawić. Wystarczy, że przesuniemy je nieco od środka. Dodatkową zaletą jest zmniejszenie ilości tkaniny na końcach" – pisze Colin Hanks.