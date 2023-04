Masz kartę Biedronki? W tej sytuacji warto ją zablokować

Niemal wszystkie duże sieci handlowe oferują swoim klientom programy lojalnościowe. Promocje dla użytkowników mają zachęcać do częstszych zakupów w konkretnym miejscu. Dyskont o portugalskim rodowodzie od lat zachęca do korzystania z karty "Moja Biedronka". Niegdyś tylko w fizycznej, a dziś także cyfrowej wersji. Zdecydowało się na to już kilkanaście milionów Polaków.