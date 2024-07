Masz lawendę w ogrodzie? Zrób w lipcu, a wkrótce zachwyci

Sezon wiosenno-letni to czas, kiedy w szczególności dbamy o nasze ogródki. Część z nas stawia na te z owocami i warzywami. Inni natomiast na rośliny i kwiaty, dzięki którym ogródki zyskują jeszcze więcej uroku. Jeżeli wśród twoich roślin znajduje się lawenda, musisz pamiętać, że lipiec (lub początek sierpnia) to moment na przycinanie.

Najważniejsze cięcie dla lawendy odbywa się jednak latem - w lipcu lub na początku sierpnia. To wtedy należy skupić się przede wszystkim na usunięciu przekwitających kwiatostanów i łodyg bez liści. Pobudzi to ją do kwitnienia i wspomoże zagęszczenie.