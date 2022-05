Masz muszki owocówki w kuchni? Wypróbuj tych sprawdzonych sposobów

Muszki owocówki to niewielkie, żółte insekty, które żyją krótko, ale potrafią irytować. Zwłaszcza że bardzo szybko się rozmnażają, a pozbycie się ich nie jest takie proste. Muszki są szkodnikami, powodującymi skażenie żywności bakteriami i drobnoustrojami. Żywią i rozmnażają się w dojrzałych owocach, ale także warzywach. Samice muszek owocówek składają 500 jaj jednocześnie. Małe owady wykluwają się zaledwie w ciągu 24 godzin, co sprawia, że są niemal niemożliwe do kontrolowania.