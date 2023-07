Masz pamiątki z PRL-u? Dziś są wiele warte

Masz pocztówki? Zobacz, czy kolekcjonerzy je zakupią

Jednak kolekcjonerzy mają swoje wymagania co do pocztówek. Chcą, aby były one w dobrym stanie, niewygniecione czy pożółkłe. Niestety, znalezienie takiej kartki jest obecnie trudne, ponieważ jakość papieru, na którym były one drukowane kilkadziesiąt lat temu, pozostawia wiele do życzenia.