Masz połączenie od nieznanego numeru? Jeśli oddzwonisz, możesz słono zapłacić

Zdarza się, że na ekranie telefonu wyświetla się połączenie od nieznanego numeru. Wielu osobom może nawet nie przyjść do głowy, że odebranie go może wiązać się z ogromnymi rachunkami. Na które z nich warto uważać?

Wiele osób nie odbiera połączeń od nieznanych numerów. W końcu kontakty do osób, na których najbardziej nam zależy, mamy zazwyczaj zapisane w pamięci telefonu. Zdecydowana większość z nas jednak od razu chwyta za słuchawkę, gdy rozlega się dźwięk dzwoniącego urządzenia. Niestety możemy za to słono zapłacić. Podpowiadamy, których numerów lepiej się wystrzegać.

Oszustwa telefoniczne – na te numery nigdy nie oddzwaniaj!

Wiele mówi się o oszustach, którzy dzwoniąc do nas, chcą wyłudzić w ten sposób pieniądze. Służby od lat przestrzegają przed tego typu metodami. Najczęściej jednak dotyczy to rozmów, podczas których mamy wykonać komuś przelew bądź zalogować do konta bankowego używając do tego konkretnego linku.

Rzadko jednak ostrzega się społeczeństwo przed odbieraniem połączeń z nieznanych numerów. Okazuje się, że internauci już dawno stworzyli listę, dzięki której przestrzegają się przed nimi wzajemnie. Oddzwonienie na jeden z nich może bowiem wiązać się z ogromnymi kosztami.

Tak też jest w przypadku numeru zaczynającego się na "247". Zalicza się do nich także połączenia pochodzące z Kuby, czyli z "535" na początku. Portal i.pl zaznaczył, że za połączenie z cyframi "690" znajdującymi się na początku numeru możemy zapłacić nawet 7,69 zł brutto, co także naraża nas na ogromne koszty.

Jak ochronić się przed oszustwem?

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy bez obaw możemy odebrać połączenie od nieznanego numeru, nie warto ryzykować. Zanim to zrobimy, lepiej jest bowiem wpisać go w wyszukiwarkę internetową, by przekonać się, do kogo może on należeć.

Kiedy jednak odbierzemy połączenie, pod żadnym pozorem nie wolno podawać dzwoniącemu naszych danych osobowych. Specjaliści radzą również, by unikać w rozmowie słowa "tak", by później ktoś nie mógł nas na coś naciągnąć. Nie klikajmy także w podejrzane linki, które przysłał nam rozmówca.

