Masz za duże poszewki? Ten instagramowy patent robi furorę

Nie oznacza to, że taka pościel nadaje się już tylko do skrócenia. Ola Smorawski, znana jako organizacjaprzestrzeni, to popularna instagramerka, która na swoim profilu radzi, jak zachować porządek w mieszkaniu. W jednej ze swoich ostatnich publikacji pokazała, jak dopasować za duże poszewki na poduszkę. Jak to zrobić? Weź za dużą poszewkę do ręki i wsadź w nią poduszkę. Zamknij ją i naciągnij materiał tak, aby stała się widoczna. Złap każdy wystający brzeg poszewki i wciśnij go do środka, na tzw. zakładkę. To tyle. Materiał idealnie się dopasuje, a wizyta u krawcowej nie będzie już konieczna.