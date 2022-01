Matce nie wypada

– Maksymalny czas tatuowania to moim zdaniem 5–6 godzin – uważa Jagoda. – To widać po skórze i po organizmie, gdy np. spada temperatura ciała. Ból jest nieodłącznym elementem tatuowania, wychodzę jednak z założenia, że tatuaż to nie operacja. To nie jest coś, co ktoś musi mieć. To ma być zabawa, a nie tortury. Jeśli ktoś przychodzi do mnie jak na skazanie, to przestaje być fajnie.