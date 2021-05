Mateusz Damięcki wspiera żonę. Przejął na siebie obowiązki

Patrząc na wspólne zdjęcia małżonków pierwsze, co przychodzi na myśl to prawdziwe szczęście, jakie im towarzyszy cały czas. Para spotkała się w odpowiednim momencie, więc nic dziwnego, że tak wspaniale razem wyglądają. Niedawno Mateusz Damięcki podzielił się informacją o tym, w jaki sposób pomaga żonie po jej powrocie do pracy.