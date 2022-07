Mateusz Damięcki złożył życzenia żonie. Przy okazji odpowiedział na przytyki internautów

Historia związku Pauliny Andrzejewskiej i Mateusza Damięckiego

Paulina Andrzejewska i Mateusz Damięcki poznali się ponad 10 lat temu. Ona przygotowywała choreografię do spektaklu, w którym on grał. Od razu wpadli sobie w oko. Najpierw była przyjaźń, a potem uczucie. Tancerka była dla niego wsparciem, gdy aktor musiał przejść dwie operacje i rehabilitację. Potem zabrał ukochaną na pielgrzymkę do Asyżu. To tam pojawiła się myśl o wspólnej przyszłości i sformalizowaniu związku.