Żona Mateusz Damięckiego pokazała intymne zdjęcie. Paulina Andrzejewska rzadko publikuje w sieci takie momenty

Paulina Andrzejewska i Mateusz Damięcki tworzą parę już od prawie dziesięciu lat. Obydwoje są związani ze światem artystycznym, ale to Damięcki cieszy się większą popularnością. Andrzejewska sporadycznie zabiera głos w mediach, ale jeśli już to robi, to zawsze w słusznym celu.