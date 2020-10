Mateusz Gessler zdradził, czy zwolnił kogoś podczas pandemii. Powiedział, jakim jest szefem

Na początku narodowej kwarantanny większość punktów gastronomicznych była zamknięta. Niektórzy zdecydowali się prowadzić sprzedaż na wynos, jednak nie przynosiło to równie wiele dochodów, co normalne funkcjonowanie restauracji czy barów. Teraz również restauratorzy zostali dotknięci obostrzeniami. Knajpy mogą być otwarte jednie do 21 oraz obowiązuje ograniczona liczba klientów.