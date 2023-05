Mateusz Morawiecki na "Kobiety mają wybór". "Nadchodzi czas kobiet"

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji zatytułowanej "Kobiety mają wybór" zorganizowanej przez Fundację PFR (Polski Fundusz Rozwoju).

Mateusz Morawiecki o kobietach. "Za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta"

- Nadchodzi czas kobiet. Jestem przekonany, że to będzie bardzo dobry czas dla Polski - ogłosił szef rządu na wstępie swojej wypowiedzi. - Bardzo często, w różnych rozmowach słyszy się - zwykle o mężczyznach - "self made man". To troszeczkę uproszczone spojrzenie. Za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta, przynajmniej w moim przypadku tak jest - dodał.

Premier odniósł się do programu 500+, który, według ostatnich zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, ma zmienić się od nowego roku w 800+. - Pamiętacie panie, jak zapowiadano, że program 500+ zmniejszy aktywność kobiet? Nic takiego się nie stało! Wbrew dotychczasowym wróżbitom, stało się coś dokładnie odwrotnie - mówił Morawiecki. Podkreślił, że w zeszłym roku na rynku pracy było aktywnych 7,4 mln kobiet. - To jest absolutny rekord III Rzeczpospolitej — oświadczył.

Luka płacowa jest "jedna z najniższych w Europie"

Szef rządu Zjednoczonej Prawicy odniósł się także do problemu luki płacowej oraz równości na stanowiskach kierowniczych. - I tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia - powiedział. - W zarządach spółek giełdowych 10 lat temu było 12 proc. pań. Teraz jest ich 24 proc. To nadal zdecydowanie za mało, ale w tym tempie już za dekadę będziemy mieli prawie parytet. A nic nie stoi na przeszkodzie, by tę drogę przejść jeszcze szybciej - mówił.

Morawiecki przekonywał też, że luka płacowa "jest coraz mniejsza". - Spadła z 7,7 proc. w 2014 r. do 4,5 proc. w 2021 r. To jedna z najniższych w Europie - podkreślał.

