Mateusz Sieradzan bez lukru opowiada o pracy na SORze. Zdradza, dlaczego został "Panem Pielęgniarką"

Cały czas jest wizerunek pielęgniarki z lat 90., czyli w fartuchu, w czepku, z wymalowanymi na czerwono ustami i włosami po trwałej ondulacji, tacą tabletek. Robi to, co pan doktor mówi. Rzeczywiście, jeśli tak do tego podejdziemy, to nie ma za co takiej pielęgniarce płacić, bo co to za filozofia robić to, co doktor powie? Tylko że mamy 2021 rok i pielęgniarka jest zupełnie innym zawodem niż kiedyś. Ja w tej chwili jako pielęgniarz ratunkowy mam kwalifikacje, które w latach 90. mieli lekarze anestezjolodzy w karetce. No to chyba jest jakaś różnica? Dlatego ważne jest, żeby wykorzystywać media społecznościowe do tłumaczenia i pokazywania ludziom, jak jest naprawdę i jak obecnie wygląda praca w naszym zawodzie.