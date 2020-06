Matura 2020. 8 czerwca pierwszy egzamin. Maturzystka: Wolę być zdrowa, niż mieć ją w terminie

Matura 2020 zbliża się wielkimi krokami. W najbliższy poniedziałek o godz. 9 uczniowie rozpoczną egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak to będzie wyglądać? – Dostaliśmy wytyczne w e-dzienniku. Napisali nam co i jak. Wchodząc do sali, będziemy musieli mieć maseczki, ale podobno, kiedy już każdy usiądzie na swoim miejscu, pozwolą nam je zdjąć – mówi w rozmowie z WP Kobieta Ola.