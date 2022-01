Matylda Damięcka komentuje blue monday. "Nie użalaj się nad sobą…"

"Wymyślasz… przecież zdrowy jesteś, kasę masz w miarę… we łbie Ci się przewraca…", "No bo chłopaki nie płaczą, a dziewczynki są grzeczne! Jak ja tego nienawidzę!", "No coś ty, dasz sobie ze wszystkim radę, gdyby trafiło na kogoś innego, na pewno by nie udźwignął" – piszą obserwatorzy graficzki. Aż trudno uwierzyć, że część z nas nadal słyszy takie słowa.