Przeszła niezwykłą przemianę. Kluczem było odejście od toksycznego partnera

Wiesława Żak: Bardzo późno zorientowałam się, że mam do czynienia z toksykiem. W związku byłam dziesięć lat, a oczy zaczęły mi się otwierać przez ostatnie dwa. Rodzina pomogła mi uświadomić sobie, że ta relacja jest destrukcyjna. Mój partner winił mnie za wszystko, kontrolował moje wyjścia z domu. Co więcej, wmówił mi, że nie powinnam mieć Facebooka, próbował odizolować od rodziny i znajomych. Tłumaczył, że tylko na niego w życiu mogę liczyć, tylko on jest dla mnie wsparciem.