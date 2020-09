Matylda Damięcka komentuje fakt, że Kinga Duda została doradczynią ojca. "W punkt" – pisze fanka

Matylda Damięcka poza spełnianiem się w zawodzie aktorki prowadzi na Instagramie profil, gdzie publikuje grafiki nawiązujące do aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie. Jej nowy, satyryczny rysunek, nawiązujący do obsadzenia Kingi Dudy w roli doradczyni prezydenta RP, spodobał się fanom.

Matylda Damięcka komentuje obsadzenie Kingi Dudy na stanowisku doradcy prezydenta RP

Internauci w grafice dostrzeli dwa nawiązania. Jedno – do piosenki Eminema "My name is Slim Shady", drugie – do kultowego dialogu z filmu "Dzień Świra", który Adaś Miauczyński (Marek Kondrat) prowadzi z synem (Michał Koterski).