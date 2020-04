Matylda Damięcka skomentowała wybory prezydenckie. Dosadna grafika

W Polsce obowiązuje stan epidemii. Koronawirus rozprzestrzenia się z dnia na dzień. Mimo to kalendarz wyborczy nie uległ zmianie. Aby zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie mogły zostać przełożone, musiałby być wprowadzony jeden z trzech stanów nadzwyczajnych. Wielu Polaków jest oburzonych postawą rządzących.

Padają przeróżne pomysły. Od przedłużenia kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata po głosowanie w sposób zdalny przez Pocztę Polską, gdzie każdy wyborca ujęty w spisie otrzymałby pakiet, zawierający kartę do głosowania i oświadczenie, w którym potwierdzi tożsamość. Póki co idziemy na wybory 10 maja...

Matylda Damięcka komentuje wybory prezydenckie

Teraz sprawę postanowiła skomentować graficzka Matylda Damięcka. Jej rysunki są zazwyczaj proste, ale jednocześnie bardzo celne. Tym razem Damięcka przygotowała obrazek, na którym widzimy urnę do przechowywania prochów zmarłych i kopertę nawiązującą do głosowania. "Polki i Polacy do urn!" - skomentowała krótko.