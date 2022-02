Matylda Damięcka o aferze z podsłuchami i Pegasusem. "Bezbłędnie jak zawsze"

Internauci komentują

Matylda Damięcka jest istną mistrzynią grafik, bo potrafi nimi oddawać to, co inni mają na myśli. W komentarzach pod nowymi rysunkami nie brakuje słów na temat tego, że nie mogła tego lepiej zobrazować, a to, co zaprezentowała jest wynikiem jej inteligencji, przenikliwości i wrażliwości.