Matylda Damięcka opublikowała nową grafikę. "Pomniki runą"

"O trzech takich, co symbolami Solidarności byli: dwóch z teczkami, jeden z prywatnym kapelanem co 'kochał' dzieci za bardzo, dwóch co przymykali oczy, jeden co pił i bił, a jeden co przenosił do innej parafii. A po drugiej stronie My co widzimy to tylko w tych, co chcemy widzieć, a reszta to fabrykacja, ale tamtego to nie fabrykacja. Ale/i tyczy się wszystkich? bycie wielkim nie impregnuje nas na bycie wadliwym/niedoskonałym/wujowym człowiekiem, co nie rozgrzesza, ale już tak nie zawstydza, że kogoś ceniliśmy/cenimy za jego wielkość mimo jego przewin" (pis. oryg.) - napisała.