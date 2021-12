Max Hodges opublikował nowe zdjęcie z Dodą. Jest nią zachwycony

Artystka nie ukrywała, że pozbieranie się po rozstaniu z mężem wiele ją kosztowało. "Ukrywałam przez ostatni rok wiele rzeczy. Doprowadziło mnie to na skraj. Wstydziłam się, uważałam, że nikt nie uwierzy w to, przez jakie piekło przechodziłam. Nie sądziłam, że ktoś może mi pomóc. Myślałam, że sama sobie poradzę, ale nie, nie dawałam sobie rady" - powiedziała we wrześniu na Instagramie.