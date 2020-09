Maya Hawke pojawiła się na premierze filmu. Jest łudząco podobna do swojej matki, Umy Thurman

Maya Hawke łudząco przypomina swoją matkę

Nie obyło się również bez porównań młodej artystki do jej mamy, Umy Thurman. Nic dziwnego, obie wyglądają rewelacyjnie i są do siebie bardzo podobne. Wielu w stylizacji Mai doszukiwało się nawiązania do jednej z premierowych kreacji samej Umy. Thurman podczas gali, na której prezentowany był światowej sławy film "Kil Bill", również wystąpiła w długiej dopasowanej sukience o podobnej kolorystyce.