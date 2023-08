Mąż znajduje szczęście w chodzeniu do kochanki? Koreanka musi to zaakceptować

Konfucjańska idea kobiecości mówi: "dobre żony, mądre matki", ale Koreańczycy to często odwracają i mówią: "mądre matki, dobre żony". Koreańskie społeczeństwo edukację stawia bardzo wysoko. Bardzo ważne jest to, żeby pójść na dobry uniwersytet, zdobyć wykształcenie, nauczyć się angielskiego. Mądra matka to taka, dzięki której dziecko to wszystko osiągnie. Ale jednocześnie oznacza to bardzo duże poświęcenie. Matka musi wybrać dziecku zajęcia pozalekcyjne i idealnych korepetytorów, dbać o jego dietę i aktywność fizyczną, upewniać się, że dziecko pilnie uczy się do egzaminów. Dlatego w Korei Południowej istnieje możliwość outsourcowania usług "edukacyjnej mamy". Matka, której dzieci skończyły najlepsze uniwersytety, może reklamować się jako osoba, która coś takiego osiągnęła. To nie jest niania. Rolą tej kobiety jest zorganizowanie najlepszych kursów i motywowanie do nauki.