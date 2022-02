Meghan i Harry o sytuacji na Ukrainie. Znany dziennikarz skrytykował ich wpis

Wszyscy do ostatniego momentu mieli nadzieję, że do wojny nie dojdzie. Jednak 24 lutego br. prezydent Rosji Władimir Putin poinformował o rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Rozpoczęło się od ataku na obiekty militarne, lecz potem pod ostrzałem znalazły się również budynki cywilne. Cały świat jest obecnie myślami z mieszkańcami Ukrainy, a wiele osób stara się nieść im realną pomoc. Do tych tragicznych wydarzeń odnieśli się również Meghan Markle oraz książę Harry podobnie jak większość znanych osobowości.