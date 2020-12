Meghan i Harry wybierali choinkę. Przy okazji doszło do zabawnego incydentu

"Mieliśmy pustą parcelę, kiedy tam dotarli – ich agent zapewnił im dobrą zabawę, zamiast nas zamykać. Była tam też inna rodzina, a ich rozpędzony i podekscytowany świętami synek przebiegł przez drzewa do Harry’ego i zapytał, czy on tutaj pracuje, zupełnie nie wiedząc, kto to jest" - napisał na Twitterze pracownik.