Meghan Markle i książę Harry starają się o 2. dziecko? "Jest gotowa"

Wygląda na to, że Meghan Markle chce ponownie zostać mamą. Tak wynika z ostatniego artykułu opublikowanego przez magazyn US Weekly. "Teraz, kiedy czują się komfortowo w swoim nowym domu, a pewien etap w ich życiu został zamknięty i wszystko idzie dobrze, Meghan przekonuje Harry'ego, że nadeszła pora na dziecko" – twierdzi źródło gazety.

Meghan Markle – 2. ciąża

"Meghan chciała, żeby najpierw znaleźli dobrą opiekę dla Archiego, a także byli pewni, czego chcą dla siebie zawodowo. Kiedy już wszystko ustalili, dała Harry'emu zielone światło" – czytamy. To nie pierwszy raz, gdy była księżna myśli o drugim dziecku od czasu przeprowadzki do Los Angeles. W kwietniu pojawiły się doniesienia, że chciała dać swojemu synowi "małego kumpla" do zabawy oprócz ich psów.