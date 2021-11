Meghan Markle skłamała przed sądem. Mogą jej grozić poważne konsekwencje

Nowy świadek ujawnił ważne okoliczności

Firma Associated Newspapers Limited, będąca wydawcą gazety "The Mail on Sunday", znalazła świadka, który przed sądem ujawnił fakty obciążające Megan Markle. Świadkiem powołanym przez oskarżonych był Jason Knauf, były dyrektor do spraw komunikacji, który miał być kiedyś w bliskich relacjach z żoną księcia Harry’ego. Mężczyzna zeznał przed sądem, że Markle specjalnie odręcznie adresowała listy do ojca, aby jeszcze bardziej łapały czytelników za serca w razie ich wycieku do prasy. To jednak jeszcze nic w porównaniu z drugim zarzutem postawionym Meghan Markle.