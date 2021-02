Meghan Markle spodziewa się dziecka. Jak obecnie znosi swój odmienny stan?

Kolejna królewska ciąża

W ubiegłym roku Meghan Markle wyznała, że doświadczyła utraty ciąży. Jej bolesna opowieść szybko obiegła cały świat, stając się pretekstem do wyznań dla innych kobiet, które utraciły ciąże. Na szczęście bolesny okres Meghan ma za sobą, o czym świadczy zaskakująca informacja wydana 14 lutego.

Harry i Meghan za pośrednictwem swojego rzecznika ogłosili ważną wiadomość: " Możemy potwierdzić, że Archie będzie starszym bratem. Książę i księżna Sussex są szczęśliwi, że spodziewają się drugiego dziecka" . Para pozowała do czarno-białego zdjęcia, na którym Markle położyła swoją głowę na kolanach męża, a jej ręka spoczęła na zaokrąglonym brzuchu. Jak wyznała osoba z otoczenia Sussexów, " Meghan czuje się wspaniale, jest szczęśliwa i zdrowa " - czytamy w "US Magazine".

Jeszcze w listopadzie minionego roku Meghan Markle wyznała w szczerym wywiadzie, że w lipcu 2020 roku poroniła. "Wiele osób doświadcza nieznośnego smutku, ale niewiele o nim mówi. […] Dzieląc się naszym bólem, chcemy wspólnie podjąć pierwsze kroki do uleczenia", mówiła wówczas księżna. Mimo dramatycznych wydarzeń, Sussexowie nie zamierzali poddawać się w walce o drugie dziecko.

Zgodnie ze słowami osoby z otoczenia małżeństwa, kolejna ciąża Meghan była wyczekiwana. " To spełnienie marzeń. Dziecko urodzi się pod koniec wiosny" twierdzi informator. Ta sama osoba twierdzi, że choć wiele par czuje się przytłoczone posiadaniem dzieci w zbliżonym wieku, to Harry i Meghan "są przyzwyczajeni do wielu obowiązków i wielozadaniowości". Parze ma pomóc niezastąpiona mama księżnej Doria Ragland, która lubi opiekować się Archiem.