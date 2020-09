Meghan Markle wsparła Polkę. Pani Agnieszka mogła z osobiście z nią porozmawiać

Meghan Markle rozmawiała z Polką

Program, w którym uczestniczy żona brytyjskiego księcia to Smart Works. Organizacja zapewnia pokrzywdzonym kobietom odpowiednie ubrania, by mogły z powodzeniem wrócić do pracy. Meghan Markle wpadła na pomysł, że stworzy wyjątkową kolekcję. Nad projektem pracowała podczas swojego urlopu macierzyńskiego. Ostatnio osobiście porozmawiała z beneficjentami akcji poprzez media społecznościowe. Rozmowa została opublikowana na oficjalnym profilu Smart Works na Instagramie. Do konwersacji została zaproszona Polka, pani Agnieszka.