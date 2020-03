Melania i Donald Trump przeszli długą drogę. Ekspertka od mowy ciała komentuje

Melania Trump długo stała w cieniu męża. Po 15 latach małżeństwa z Donaldem Trumpem w końcu zaczyna tworzyć z nim zgrany duet. Tak przynajmniej twierdzi angielska ekspertka od mowy ciała Judi James.

Najczęściej opinie wypowiadali spece od mowy ciała, bo Melania należy do wyjątkowo małomównych kobiet. A gdy już zabiera głos, okazuje się, że cytuje Michelle Obamę (niesławne przemówienie z konwencji Republikanów , które otarło się o plagiat).

Jednak ostatni rok przyniósł parę zmian. Melania coraz częściej staje ramię w ramię z mężem. Jest bardziej spontaniczna, co zapewne wynika z faktu, że w końcu czuje się pewniej w roli pierwszej damy i nie boi się, że przyćmi 74-letniego męża.

Zdaniem Judi James Donald i Melania w końcu tworzą zgrany zespół. Często naśladują swoje gesty, trzymają się za ręce. "To znak zgody i pozytywnych uczuć" – mówi ekspertka od mowy ciała. Pytanie tylko, czy obserwowane przez James zmiany to efekt przemian, jakie zaszły w relacji Melanii i Donalda, czy zwykła strategia opracowana, by Trump pozostał w Białym Domu na drugą kadencję?