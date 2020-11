Melania opuści Biały Dom. Czy pozostanie w bliskich relacjach z Agatą Dudą?

Żona wciąż urzędującego prezydenta USA przez jednych jest uwielbiana, przez drugich – znienawidzona. Część Amerykanów uważa ją za ofiarę Trumpa, według pozostałych jest najlepszą FLOTUS [First Lady of United States – ang.], jaką widział świat. Czy ma przyjaciółki poza krajem, którego obywatelką jest zaledwie kilkanaście lat?

Melania Trump i Agata Duda

Swego czasu uwagę zwracała jej znajomość z Agatą Kornhauser-Dudą. Szerokim echem odbił się artykuł Stephanie Eckardt, dziennikarki "W Magazine", która opisała, co łączy obie pierwsze damy. To był czerwiec 2019 r., polska para prezydencka gościła wtedy w Białym Domu. Melania, która dotychczas rzadko zabierała głos, powiedziała kilka ciepłych słów o naszej prezydentowej. "Przez 2 lata nie była znana z otwartości wobec mediów. Ale z okazji wizyty prezydenta Polski Andrzeja Dudy i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy, nagle zmieniła front" – dostrzegła Eckardt.

"Możliwe, że nie kojarzycie jej nazwiska, ale możecie pamiętać ją z wideo, na którym ominęła Donalda Trumpa i podała rękę Melanii. Nawet jeśli potem okazało się, że w rzeczywistości już mu tę dłoń uścisnęła" – wyjaśniła czytelnikom "W Magazine", z kim mieli do czynienia. I dodała, że pierwsze damy Polski i USA łączy więcej niż można by przypuszczać. "Kornhauser-Duda wie, jak to jest być żoną kontrowersyjnego, prawicowego lidera. Razem z Melanią lubią nosić róż. I, biorąc pod uwagę ich wypowiedzi, obie przepadają za dziećmi" – tak napisała o kobietach.