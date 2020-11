Melania Trump wyprowadza się? Ciężarówka do przeprowadzek pod Białym Domem

O tym, że Melania i Donald Trump nie są dobraną parą, mówi się bardzo często. Liczne zdjęcia i nagrania wskazują na to, że żona republikanina nie jest z nim szczęśliwa. Osoby z otoczenia pary mówią nawet o tym, że ich małżeństwo to po prostu "układ", w którym nie ma miejsca na ciepłe uczucia między partnerami.

Melania Trump wyprowadza się z Białego Domu?

Nadal nie ma jeszcze pewności, czy Joe Biden faktycznie pokona Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Od wtorku cały czas trwa liczenie głosów. Przewaga demokraty nad republikaninem się utrzymuje. Co więcej, Biden jest o krok od historycznego zwycięstwa w konserwatywnym stanie Georgia. Ostatnio demokrata wygrał tam w 1992 roku. Zwycięski okazał się wtedy Bill Clinton.

Nagranie, które pojawiło się na Twitterze, może sugerować, że Melania Trump postanowiła nie czekać na oficjalne wyniki i już teraz pakuje swój dobytek. Pod Biały Dom przyjechała wielka ciężarówka służąca do przeprowadzek. Użytkownicy Twittera natychmiast podchwycili temat. Sugerują nawet, że Trumpowie wynoszą z budynku meble, by "zarobić" przed końcem kadencji.

Niektóre głosy sugerują również, że Melania podjęła decyzję nie tylko o wyprowadzce z Białego Domu, ale i o odejściu od męża, który prawdopodobnie przestanie być prezydentem USA. Czy jego porażka w wyborach będzie powodem do tego, by zakończyć rzekomy "układ" pomiędzy małżonkami?

Oczywiście są to jedynie spekulacje internautów, bazujące na nagraniu zamieszczonym w sieci. Jeśli zaś chodzi o fakty, to jeśli okaże się, że Joe Biden faktycznie pokona urzędującego prezydenta, to państwo Trump będą mieli trochę czasu na wyprowadzkę. Nie muszą tego robić z dnia na dzień.