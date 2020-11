Wybory w USA. Demokratki ponownie w Izbie Reprezentantów

"The Squad" w parlamencie

Oficjalnie wiadomo już, że w Izbie Reprezentantów ponownie zasiądą cztery demokratki z nieformalnej grupy "The Squad". Ilhan Omar z Minnesoty, Alexandra Ocasio-Cortez z Nowego Jorku, Rashida Tlaib z Michigan i Ayanna Pressley z Massachusetts to kobiety z lewego skrzydła Partii Demokratycznej. Amerykańskie media mówią o nich, że reprezentują różnorodność demograficzną młodego pokolenia polityków. Każda z pań wchodzących w skład nieformalnej grupy jest przedstawicielką jakiejś mniejszości etnicznej.

"The Squad" otwarcie krytykuje Donalda Trumpa i nie zgadza się z jego polityką. Panie opowiadają się za realizacją progresywnych programów, w tym na przykład za Zielonym Nowym Ładem. Zakłada on takie kierowanie globalnym systemem finansowym, podatkowym i energetycznym, by uniezależnić gospodarkę światową od nieodnawialnych surowców, a także by przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Program ten inspirowany jest założeniami prezydenta Franklina D. Roosevelta.