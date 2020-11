Stacey Abrams. To ona stoi za sukcesami Joe Bidena?

Stan Georgia to wyjątkowo konserwatywny obszar w USA. Ostatni raz demokraci wygrali tam w 1992 roku za sprawą Billa Clintona. Teraz Georgia znów jest o krok od tego, by odebrać władzę republikanom, na których czele stoi Donald Trump . Ewentualne historyczne zwycięstwo Joe Bidena w tym stanie to w dużej mierze zasługa Stacey Abrams.

Kim jest Stacey Abrams?

Stacey Abrams to czarnoskóra działaczka polityczna, która przez ponad dekadę walczyła o prawa mniejszości w konserwatywnym stanie Georgia. To ona doprowadziła do tego, że 800 tysięcy osób mogło zarejestrować się i oddać ważne głosy w wyborach dzięki swojemu ruchowi Fair Fight. I to właśnie ona przekonała Joe Bidena do tego, by nie pomijał Georgii w swojej kampanii prezydenckiej. Abrams wierzyła, że stan jest gotowy na zmiany. I, jak widać po aktualnych wynikach, faktycznie tak jest. Joe Biden cały czas wygrywa tam z Donaldem Trumpem.