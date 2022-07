Mena Suvari była gwiazdą "American Beauty". Partner zmuszał ją do trójkątów

Mimo wielkiego sukcesu "American Beauty" Mena nie zrobiła wielkiej kariery. Choć pozowała do zdjęć z uśmiechem na ustach, mierzyła się z wielką traumą. Jak zdradza w wydanej w 2021 roku książce pt. "The Geate Peace", w wieku 12 lat została zgwałcona przez kolegę brata. Miesiącami była molestowana. W tym samym czasie rodzice zaczęli wysyłać ją na castingi wymagające od młodziutkiej dziewczyny ogromnego wysiłku emocjonalnego. Koiła go narkotykami. Gdy zaczęła brać, nie miała nawet 15 lat.