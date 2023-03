Mentzen chce małżeństw bez rozwodu. Adwokat: To ryzykowne

Zastanawia się też, co w przypadku osób doświadczających przemocy w związku czy tych z dysfunkcjami psychicznymi. - One mogą nie mieć możliwości swobodnego, samodzielnego wyrażania woli w tym aspekcie. To margines, ale takie ryzyko istnieje. Trzeba zabezpieczyć nie tylko małżeństwo, ale też jednostkę - stwierdza.