Mentzen o pigułkach "dzień po". "Coś się jednak we mnie burzy"

Sławomir Mentzen cieszy się niechlubną sławą, gdy mowa o poglądach dotyczących prawa aborcyjnego. Polityk związany z Konfederacją w przygotowanym pakiecie stu ustaw postulował o karanie kobiet i lekarzy za przeprowadzenie zabiegu więzieniem od roku do nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności. - Jak ktoś zabija dziecko, to powinno się to jakoś karać - podkreślił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", choć, jak przyznał, "dokładnie nie pamiętał zapisu".