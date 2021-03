Męska depresja. "Uważałem, że na kozetce lądują kobiety, które chcą się wygadać i że to nic nie daje"

W najtrudniejszym etapie choroby była przy mnie mama, która przynosiła mi jedzenie, jak tygodniami leżałem w łóżku i nie miałem sił, aby wstać. Ona była dla mnie wsparciem, namawiała do tego, aby działać, ale robiła to delikatnie, nienachalnie. Z kolei od znajomych słyszałem: "Jesteś facetem, więc to ogarniesz", "Rusz się to pokonasz chorobę", "To nic takiego, dasz sobie z tym radę", "Jak będziesz tylko leżał, to nic samo się za ciebie nie zrobi", "Nie użalaj się nad sobą, zawsze byłeś silny" . Nie dotykało mnie to. Wiem natomiast, że mężczyźni często spotykają się z twierdzeniem, że depresja to nie choroba, że to jest wymysł.