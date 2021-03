Problemy w pracy doprowadziły ją do dyspareunii. Seksuolog: "To przeszywający ból, zagłuszający podniecenie i pożądanie"

Przeciążenie pracą lub jej utrata, może mieć negatywne skutki w życiu seksualnym. – Mężczyzna utożsamia swoją męskość z pracą, w obliczu jej utraty może kastrować partnerkę. Z kolei u coraz większej liczby kobiet, problemy w pracy doprowadzają do dyspareunii, czyli bólu podczas seksu uniemożliwiającego stosunek – mówi redakcji WP Kobieta seksuolog, Andrzej Gryżewski.

Anna Podlaska, WP Kobieta: Pandemia negatywnie wpłynęła na finanse Polaków. Jak problemy w pracy u kobiet przekładają się na ich życie seksualne? Lek, stres i napięcia się kumulują. Gdzie znajdują swoje ujście?

Andrzej Gryżewski, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog, certyfikowany edukator seksualny: Wyróżniam obecnie dwie grupy kobiet, u których problemy w pracy mają największe przełożenie na życie seksualne. Są to kobiety, które mają rodzinę i dzieci oraz singielki. Te, które są matkami obawiają się, że wpadną w pętlę czasu, że zamiast się rozwijać zawodowo, co zamierzały i się w niej spełniały, znów wrócą do obowiązków domowych, których nikt nie zauważy i nie doceni. Ukierunkowanie się wyłącznie na jeden obszar działania, czyli macierzyństwo, powoduje uczucie zniechęcenia i odbiera im motywację do seksu.

Drugą grupę stanowią singielki. Znacząco obniża im się popęd seksualny, kiedy tracą pracę lub mają w niej problemy. Rzadziej korzystają z portali randkowych, stronią od spotkań z mężczyznami. Wyłącza im się myślenie o seksie, a włącza się czarnowidztwo, smutek, przerażenie, lęki, depresja.

Czy to przykład podręcznikowy, czy ma pan w gabinecie kobiety, z którymi nad tym aktualnie pracuje?

Takich pacjentek przychodzi kilkanaście w każdym tygodniu. Wcześniej przychodziły do mojego gabinetu, bo np. trudno było im się związać z mężczyzną. Teraz przychodzą, bo wpadają w lęki związane z pracą. Ostatnio przyszła do mnie pacjentka, u której problemy tak się nasiliły, że obecnie walczy z poważnymi dysfunkcjami seksualnymi.

Lęki i napięcia, przeciążenie w pracy doprowadziły ją do problemów w łóżku..

Podczas stosunku z partnerem ma tak zaciśnięte mięśnie, że kończy się to dyspareunią, czyli bólem podczas penetracji, utrudniającym lub uniemożliwiającym współżycie. Jest to ból przeszywający, tłumiący podniecenie i pożądanie. Jeżeli dyspareunia pojawi się kilka lub kilkanaście razy, kończy się pochwicą, czyli skurczem uniemożliwiającym odbycie stosunku. Pojawia się lita ściana mięśni, która blokuje penetrację czy nawet stymulację manualną.

Po jakim czasie ta kobieta zgłosiła się po pomoc, co na to jej partner?

Kilkanaście razy doszło u niej do dyspareunii, powodem było przeciążenie w pracy zawodowej. Aktualnie ta kobieta ma problem z pochwicą.

Jak reaguje partner? Tendencja u wielu mężczyzn jest zazwyczaj taka, że na krótką metę partner jest wspierający, ale jeżeli problem uniemożliwia zbliżenia i trwa to długo to zaczyna się frustrować. Z czasem mówi, że nie wyobraża sobie takiego związku. Jeżeli któryś stosunek kończy się bólem u partnerki lub pochwicą, po jakimś czasie partner sugeruje rozstanie. Tak jest w przypadku mojej pacjentki.

Nie raz w związkach partnerskich lub małżeńskich, jeżeli seksu nie ma przez dłuższy czas, to pary często decydują się na rozstanie.

Jak przejść kryzys i zatrzymać przy sobie partnera, jeżeli pojawia się dysfunkcja na poziomie seksualnym? Czy taki związek od początku nie rokował skoro, jak pojawia się problem to jest myśl o rozstaniu?

Związek jest loterią, więc losowo trafiliśmy na siebie i to od nas zależy, na ile godzimy się dopasować do partnera. Często osoby, które są bardzo zgrane, pod wpływem frustracji rezygnują z relacji, albo zaczynają zdradzać. To co polecam, kiedy wygasił się popęd seksualny, to łagodność. Dobra i zła wiadomość jest taka, że nic nie trwa wiecznie. Innymi słowy, okres braku pracy, czy stresu kiedyś się skończy. Należy próbować wdrażać metody naprawcze, ale nie walczyć z życiem i nie oczekiwać niemożliwego.

Teraz zapytam o mężczyzn, jak oni reagują na kryzys w pracy? Zapewne mocno uderza to w ich poczucie męskości.

Wielu mężczyzn swoją tożsamość opiera na pracy, w niej się spełniają i odnajdują, ona daje im poczucie sprawczości i skuteczności. W pandemii większość moich pacjentów straciła część zarobków, zmniejszyły się one o około 40 proc. lub w ogóle stracili pracę.

Mężczyźni, z którymi pracuję w gabinecie, mówią, że czują się beznadziejnie, mało wartościowo, mają problemy ze snem. Do tego uważają, że nie są wartościowymi facetami, bo nie mają perspektyw. W konsekwencji nie odbierają telefonów od znajomych, uważają, że nie ma się czym pochwalić i ponieśli klęskę.

W relacji z kobietą często zamykają się w sobie, opancerzają i nie chcą rozmawiać. To jest forma też biernej agresji. Kobieta chce bliskości, seksu, a mężczyzna czuje się tego niegodny. W konsekwencji złości się na partnerkę, nie uprawia z nią seksu, po prostu ją kastruje. U wielu pacjentów widzę tę tendencję.

Kastracja partnerki kojarzy mi się z jakąś formą przemocy.

Ten mechanizm polega na tym, że jeżeli mężczyźnie jest źle w pracy, nie czuje się męski, to ucina relację seksualną. Chce też ukarać partnerkę, zamknąć i sprowadzić do swojego poziomu i potraktować ją, jak trampolinę do dobrego nastroju.Ta droga jeszcze nikogo nie doprowadziła do osiągnięcia pożądanych efektów.

Dlaczego ta utrata części zarobków lub tymczasowa utrata pracy tak mocno wpływa na samoocenę u mężczyzn? Przecież są jeszcze inne sfery życia. Nie mówię o sytuacji totalnego krachu, tylko o sytuacji, w której ludzie mają za co żyć, ale obniżył się standard. Jak to się ma to seksualności?

Kiedy mężczyzna swoją tożsamość opiera w dużej mierze na pracy i np. podróżach to nie mogąc wyjechać, kupić sobie nowego gadżetu elektronicznego, traci też zasoby i energię na seks. Myśli, że jak nie ma pracy, to nie ma kobiecie nic do zaoferowania. Niektórzy mają takie podejście, że dobra praca to legitymacja do tego, aby iść z kobietą do łóżka.

Jak sobie pomóc w takiej sytuacji?

Trzeba pracować nad własną samooceną. Najlepiej udać się w tym celu do seksuologa lub psychoterapeuty, wsparcie można uzyskać m.in. na NFZ. Jest nieprawdą, że ciężko się dostać na takie refundowane terapie, warto ich poszukać.

Warto, aby kobieta się nie mierzyła z takimi problemami, ale jeżeli już chce pomóc swojemu mężczyźnie, bo ma taką potrzebę, to może mówić mu, że jego męskość nie opiera się na tym, jakim jest pracownikiem i ile zarabia, ale na trosce o nią, realizacji pasji, zainteresowań, czy inicjowaniu seksu.

I na koniec. Jak dziś zdefiniować męskość?

Wiele się mówi o męskości. Jej definicja jest bardzo płynna. Moi pacjenci różnie ją określają, dla jednych samo to, że urodzili się jako mężczyźni jest męskie. Dla innych to, że będą zachowywać się w sposób stanowczy, zdecydowany. Inni opierają męskość na działaniu lub na sprycie.

U ludzi starszych, często męskość to ilość używek jakie są w stanie przyjąć, ile wypić wódki, czy wypalić papierosów. Dla jeszcze innych, co bywa głupie, męskie jest bycie niezniszczalnym i niedbałość o zdrowie. Mężczyzna ma wzdęcia, biegunki, problemy z jelitami, ale nic z tym nie robi, bo jest facetem i musi to przetrwać.

Negatywny trendem jest też męskość rozumiana jako pójście w stronę nacjonalizmu, skrajnego patriarchalizmu – to ślepa uliczka męskości.