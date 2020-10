Metamorfoza matki Anny Lewandowskiej. Jak zmieniła się Maria Stachurska?

Mama Anny Lewandowskiej - nowy wizerunek

Mama gwiazdy, Maria Stachurska , również postanowiła odświeżyć swój wizerunek. Do niedawna nosiła kasztanowe, krótkie włosy i grzywkę. Gdy w 2018 roku odbierała nagrodę dla Bizneswoman Roku, w imieniu córki, zaprezentowała się na gali w bardzo klasycznej stylizacji: granatowa sukienka z rękawem do łokcia, duża kolia z turkusami, subtelny makijaż. Potem zaczęła eksperymentować z wizerunkiem.

Proste włosy do ramion z blond pasemkami, granatowe okulary i wyraźnie bardziej wypoczęta i gładsza twarz Marii Stachurskiej to pierwsze co rzuca się w oczy. Reżyserka postanowiła też nieco zmienić garderobę. Na spotkanie z mediami wybrała skórzaną, brązową kurtkę i beżowy sweter. Neutralna paleta barw to doskonały wybór i w tym sezonie jest szalenie modna. Ciekawe, czy to efekt współpracy ze stylistką czy wynik własnych poszukiwań modowych?