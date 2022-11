Metamorfoza Pauliny Smaszcz. Tak zmieniała się na przestrzeni lat

Kariera Pauliny Smaszcz

Jednak prawdziwą przygodę z telewizją rozpoczęła w 2007, gdy dostała program na TVN Style. Niedługo potem została prowadzącą "Pytania na śniadanie", co jednak nie potrwało długo. Smaszcz po niecałym roku została zawieszona za naruszenie zasad etyki dziennikarskiej (udział w kampanii reklamowej marki biżuteryjnej). Dlatego potem wróciła do branży PR. W 2019 roku założyła swoją firmę "Brand New", a dwa lata później wydała książkę "Bądź kobietą petardą". W latach 1996-2020 była żoną Macieja Kurzajewskiego, z którym ma dwóch synów.