Metoda 1:2:3. Zna ją każda pani domu

Kruche ciasto to baza wielu wypieków. Kluczowe przy wyrabianiu go są odpowiednie proporcje. Dlatego każdy, kto uwielbia pieczenie powinien znać metodę 1:2:3.

Podstawy kruchego ciasta

Aby zrobić idealne kruche ciasto, potrzebujemy tylko trzech składników: masło, mąkę i cukier. Dzięki temu zrobimy idealną podstawę do wszelkiego rodzaju ciast, tart i innych rarytasów. Aby mieć pewność, że kruche ciasto wyjdzie idealne trzeba pilnować zasady 1:2:3. Na czym ona polega?

Zobacz także Sekretny składnik pierników. Dzięki niemu zawsze wyjdą miękkie

Zasada 1:2:3 - sekret na idealne kruche ciasto

Zasada 1:2:3 to nic innego jak stosunek cukru do masła i mąki. Jaki on powinien być? Na jedną część cukru przypadają dwie części masła i trzy części mąki. Przykład? 200 g cukru należy połączyć 400g masła i 600g mąki. To niezwykle prosta zasada, ale trzeba jeszcze pamiętać o innych czynnikach, które mają wpływ na to, jak wyjdzie kruche ciasto.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Do zrobienia kruchego ciasta najlepiej wybrać mąkę krupczatkę lub klasyczną mąkę pszenną. Do tego masło o wysokiej zawartości tłuszczu, najlepiej 82 proc. W niektórych źródłach można przeczytać, że nasze babcie stosowały jeden trik. Jakąś część masła zastępowały smalcem. Zamiast klasycznego cukru, warto postawić na cukier puder. Dlaczego? Cukier nie skarmelizuje się w trakcie pieczenia i szybko połączy się z pozostałymi składnikami. Do ciasta nie dodawajmy całego jajka - tylko źółtko, ewentualnie odrobinę wody. Wszystkie składniki muszą być zimne, by ciasto wyszło idealnie.

Zobacz także Wystarczą 4 łyżki. Upieczesz w 15 minut

Przepis na kruche ciasto

Jak zrobić kruche ciasto?

Zagnieć wszystkie składniki razem. Masło z mąką najlepiej posiekać nożem i połącz z resztą produktów. Po połączeniu składników, owiń ciasto folią spożywczą i włóż do lodówki na około godzinę. Po godzinie na oprószonej mąką stolnicy rozwałkuj ciasto, włóż do foremki i ponownie wstaw do lodówki. Zanim włożysz ciasto do piekarnika, nakłuj je widelcem. Kruche ciasto pieczemy ok. 25 min w temperaturze 170-200 stopni. Kruche ciasto to jeden z najprostszych deserów, dlatego warto zatrzymać ten przepis, by popisać się przed domownikami lub gośćmi.