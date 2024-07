Wystarczą 4 łyżki. Upieczesz w 15 minut

Jak przygotować ciasto? Wyciągnij jajka z lodówki, żeby się ogrzały. Wbij je do dużej miski. Dodaj cukier. Całość ubij na puszysty kogel-mogel. Kiedy masa zgęstnieje, dodaj przesianą przez sitko mąkę wraz z proszkiem do pieczenia. Gotową masę przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Włóż ciasto do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni. grzanie góra-dół. Piecz je przez 15 minut, aż do suchego patyczka. Podaj zaraz po upieczeniu.