Pokazała, jak myje i zjada resztki po dziecku. Internauci byli w szoku

Komentatorzy są podzieleni. "Raz zmyłam sos z ziemniaków z sałatki"

Kobieta spytała swoje obserwatorki o opinię w tej sprawie. Zdania były mocno podzielone. Jedni twierdzili, że podejście kobiety jest niezrozumiałe. "Nie zrobiłabym tego – to jest dziwne. Albo zjadłabym makaron dla dzieci, albo zostawiłabym go na później i sama zjadłabym to, co chciałam" - podkreśliła jedna z użytkowniczek. "Naprawdę oszczędzasz jedzenie przez zmywanie sosu?" - pytała inna.